Вильярреал — Эйбар (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Эйбар» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Эйбар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.76.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вильярреал»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Эйбар».

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