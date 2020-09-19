Верона — Рома (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Рома» — «Верона» 2:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Рома». Коэффициент ставки — 3.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Рома»).
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