Васланд-Беверен — Андерлехт: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

Последний матч между собой: «Васланд-Беверен» — «Андерлехт» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Васланд-Беверен»).
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