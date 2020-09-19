Спортинг Канзас Сити — Даллас: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

В 22:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Даллас» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Даллас»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Даллас».

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