Сельта — Валенсия (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Сельта» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Валенсия». Коэффициент ставки — 5.50.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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