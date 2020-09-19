Ренн — Монако: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Ренн» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.11.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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