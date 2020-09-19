Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Сити (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).
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