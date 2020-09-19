Нефтехимик — Алания (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Алания». Коэффициент ставки — 2.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нефтехимик»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» — «Алания».

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