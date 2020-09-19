ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеБундеслига 2020/2021. Кто составит конкуренцию «Баварии», за кем из игроков следить?
  • 11:20
    • Матч «Акрона» с «Енисеем» не состоится
  • 10:31
    • Роналду получил награду лучшего международного бомбардира от IFFHS
  • 08:17
    • «Лейкерс» разгромили «Денвер» в первом матче финала Западной конференции
  • 08:03
    • Уткин рассказал, почему «Краснодар» не пройдет ПАОК в квалификации Лиги чемпионов
  • 00:53
    • «Тоттенхэм» оформит аренду Бэйла
    Все новости спорта

    Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 19:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 500Просто за регистрацию
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Снова терять очки «Зенит» не собирается
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Как начнет сезон «Боруссия» Д?
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Способен ли «Арсенал» крупно обыграть «Вест Хэм»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.16
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры