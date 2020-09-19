Лидс — Фулхэм (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Лидс» — «Фулхэм» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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