Фиорентина — Торино: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

В 19:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Торино» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино». Коэффициент ставки — 2.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фиорентина»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Торино».

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