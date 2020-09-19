Эвертон — Вест Бромвич (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Вест Бромвич» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эвертон» — «Вест Бромвич». Коэффициент ставки — 2.75.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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