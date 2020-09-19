Боруссия Д — Боруссия М: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

В 19:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Боруссия Д» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Боруссия Д»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Боруссия М».

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