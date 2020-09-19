Аланьяспор — Кайсериспор (19.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Аланьяспор» — «Кайсериспор» 5:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Аланьяспор»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» — «Кайсериспор».

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