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    Тетрадзе: Для футболистов «Динамо» непозволительно выходить и играть так безвольно

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    Экс-защитник «Динамо» Омари Тетрадзе обвинил футболистов бело-голубых в безвольной игре в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом».

    Омари Тетрадзе
    Омари Тетрадзе

    В четверг москвичи в столице Грузии уступили местной команде со счетом 1:2 и выбыли из турнира, проведя всего одну встречу.

    «Так безвольно выходить и играть непозволительно такого уровня футболистам. Только последние 10 минут, когда петух клюнул, команда начала двигаться.

    А почему не играть с первых минут так? Вот и поплатились за это. Не было ни скорости, ни креатива, все медленно.

    Соперник успевал перемещаться и перестраиваться, безвольно сыграли и безвольно проиграли, обидно.

    Заслуженная победа грузинской команды. Там ребята больше хотели выиграть, строго сыграли в обороне, практически ничего не дали сделать в атаке динамовцам.

    Ну и в контратаках хорошо сыграли. За счет самоотдачи и игровой дисциплины добыли себе победу. Честь и хвала за это "Локомотиву", молодцы.

    Отставка тренера не поможет, причем тут это. Футболисты должны уважать себя прежде всего.

    Месячная зарплата двух-трех игроков "Динамо" — это годовой бюджет тбилисского "Локомотива", и если ты действительно звезда, хотя я таких в динамовском составе не вижу, выйти докажи это на футбольном поле.

    Я не видел сегодня на поле Н’Жи, Филиппа, никого сегодня не было видно. Вот это обидно. Жалко в этой ситуации динамовских болельщиков», — приводит слова Тетрадзе ТАСС. 0

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