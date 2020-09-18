Тетрадзе: Для футболистов «Динамо» непозволительно выходить и играть так безвольно

Экс-защитник «Динамо»обвинил футболистов бело-голубых в безвольной игре в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским

В четверг москвичи в столице Грузии уступили местной команде со счетом 1:2 и выбыли из турнира, проведя всего одну встречу.

«Так безвольно выходить и играть непозволительно такого уровня футболистам. Только последние 10 минут, когда петух клюнул, команда начала двигаться.

А почему не играть с первых минут так? Вот и поплатились за это. Не было ни скорости, ни креатива, все медленно.

Соперник успевал перемещаться и перестраиваться, безвольно сыграли и безвольно проиграли, обидно.

Заслуженная победа грузинской команды. Там ребята больше хотели выиграть, строго сыграли в обороне, практически ничего не дали сделать в атаке динамовцам.

Ну и в контратаках хорошо сыграли. За счет самоотдачи и игровой дисциплины добыли себе победу. Честь и хвала за это "Локомотиву", молодцы.

Отставка тренера не поможет, причем тут это. Футболисты должны уважать себя прежде всего.

Месячная зарплата двух-трех игроков "Динамо" — это годовой бюджет тбилисского "Локомотива", и если ты действительно звезда, хотя я таких в динамовском составе не вижу, выйти докажи это на футбольном поле.

Я не видел сегодня на поле Н’Жи, Филиппа, никого сегодня не было видно. Вот это обидно. Жалко в этой ситуации динамовских болельщиков», — приводит слова Тетрадзе ТАСС. 0