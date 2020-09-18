Смолевичи — Рух Брест: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.09.2020)

В 16:30 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Рух Брест» — «Смолевичи» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Рух Брест»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Смолевичи» — «Рух Брест».

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