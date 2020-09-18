Новиков о поражении в ЛЕ: Моя ответственность и моя боль

Главный тренервыразил свои мылси после поражения в Лиге Европы от

«Мы завершили выступление в еврокубках, практически не начав его. Это моя ответственность и моя боль. После того что случилось вчера, хочется от лица всей команды попросить прощения у наших болельщиков. Но я отчетливо понимаю, что никакие извинения сейчас не актуальны. Слишком велико разочарование, и помочь могут только победы вкупе с достойной игрой.

Мы вместе пережили сложный год и, конечно, рассчитывали вернуться на европейскую арену по-другому. Никаких оправданий не ищу, о чём и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и всё, что было сделано за последнее время для имиджа "Динамо", оказалось под ударом.

Сейчас с уверенностью могу сказать только одно: сделаем всё зависящее от меня и футболистов во всех последующих матчах, чтобы как можно скорее вернуть болельщикам позитивные эмоции. Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших матчах и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы.

Да, мы все крайне разочарованы и понимаем, что извинением с нашей стороны могут стать только успешные результаты», — написал Новиков на своей странице в Instagram. 0