Лион — Ним: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.09.2020)

В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ним» — «Лион» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Ним» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Ним».

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