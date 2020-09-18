Днепр-1 — Мариуполь: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.09.2020)

В 19:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Мариуполь» — «Днепр-1» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Днепр-1»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» — «Мариуполь».

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