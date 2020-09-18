Сразу три новичка «Челси» не сыграют с «Ливерпулем»

Главный тренерзаявил, что сразу три новичка его команды не смогут сыграть с

По словам наставника «аристократов», Бен Чилуэлл, Хаким Зиеш и Тьяго Силва не смогут сыграть. Также не будет Кристиана Пулишича.

«Бен Чилуэлл еще не готов к встрече, как и Кристиан Пулишич. Мы надеемся, что они будут готовы на следующей неделе или немногим позже, потому что они уже тренируются. Хаким Зиеш не примет участия в матче по той же причине, однако Тимо Вернер вернулся в строй.

Последние три-четыре дня с нами тренировался Силва. Сейчас мы с ним работаем над физической формой, но на матч с "Ливерпулем" его выпускать еще рано. Тьяго — определенно лидер. Он лидер от природы. Он еще не очень хорошо говорит на английском языке, но мы над этим работаем. У нас в команде много футболистов, которые владеют несколькими языками, и они очень помогают. Его присутствие, отдача на тренировках, класс и уровень заслуживают уважения. Я с нетерпением жду, когда он будет доступен для заявки. Он кажется очень заинтересованным и готовым помочь команде, и мне как тренеру это важно», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси». 0