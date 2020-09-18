«Челси» планирует продать двух футболистов

планирует продать защитников, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний Бакайоко по-прежнему является главной целью «Милана» в текущее трансферное окно. Ожидалось, что француз перейдет в стан «россонери» на правах годичной аренды с опцией выкупа за 30-32 миллиона евро.

Дзаппакоста на правах аренды может пополнить состав другого итальянского клуба — «Аталанты».

Минувший сезон Бакайоко провел в «Монако», отметившись одним голом и двумя результативными передачами в 20 матчах лиги 1.

Дзаппакоста в сезоне-2019/20 играл в аренде в «Роме», за которую успел провести лишь девять матчей. 0