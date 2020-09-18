ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
  • 09:41
    • Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится из-за коронавируса в волгоградском клубе
  • 11:04
    • «Зенит» возобновил переговоры по трансферу Де Пауля
  • 10:32
    • «Томь» усилилась экс-игроком «Спартака»
  • 09:14
    • Депай может оказаться в «Милане»
  • 08:53
    • Сутормин и Ерохин могут быть отданы «Зенитом» в аренду
    Все новости спорта

    «Челси» планирует продать двух футболистов

    Футбол Трансферы Футбол Англии АПЛ Челси Футбол Италии Серия A Аталанта Милан Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Челси» планирует продать защитников Тьемуэ Бакайоко и Давиде Дзаппакосту, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Тьемуэ Бакайоко
    Тьемуэ Бакайоко

    По информации источника, 26-летний Бакайоко по-прежнему является главной целью «Милана» в текущее трансферное окно. Ожидалось, что француз перейдет в стан «россонери» на правах годичной аренды с опцией выкупа за 30-32 миллиона евро.

    Дзаппакоста на правах аренды может пополнить состав другого итальянского клуба — «Аталанты».

    Минувший сезон Бакайоко провел в «Монако», отметившись одним голом и двумя результативными передачами в 20 матчах лиги 1.

    Дзаппакоста в сезоне-2019/20 играл в аренде в «Роме», за которую успел провести лишь девять матчей. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как начнут новый сезон чемпионы Германии?
  • «Бавария» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Краснодар» добудет полноценную победу?
  • «Краснодар» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Лион» постарается прервать серию без побед
  • «Лион» — «Ним». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лион — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры