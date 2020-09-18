Тьяго Алькантара попрощался с «Баварией»

Испанский полузащитникпопрощался сперед трансфером в

Футболист записал видеообращение в Twitter.

«Я принял самое трудное решение в своей карьере. Я завершу свою главу в этом потрясающем клубе, где я рос как игрок в течение семи лет. Победы, радость, но также и тяжелые времена. Но я больше всего горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым мечтающим парнем, а уеду пропитанным историей и культурой этого клуба. Здесь я научился любить традиции, с которыми теперь прощаюсь, но которые никогда не забуду. Я пережил невероятные моменты в этом городе», — сказал Тьяго.

«Мое решение — исключительно спортивное. Как футболист, я хочу получать новые вызовы, чтобы развиваться. "Бавария" всегда будет моим домом. Спасибо!», — добавил испанец.

Напомним, ранее стали известны подробности контракта Алькантары с «Ливерпулем». 0