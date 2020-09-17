ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Родина»Оттянулись на «Родине». «Спартак» после дерби дал проявить себя новичкам
  • 11:47
    • Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:32
    • Из-за коронавируса перенесены шесть матчей «Барыса»
  • 14:15
    • Румменигге: «Бавария» достигла соглашения с «Ливерпулем» по Алькантаре
  • 11:18
    • Задержан экс-президент СБР
  • 11:01
    • Тухель раскритиковал календарь матчей ПСЖ
    Все новости спорта

    Викинг — Абердин: онлайн-трансляция матча начнется в 21:30

    Викинг — Абердин (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 21:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Викинг» — «Абердин».

  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Абердин» — «Викинг» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Викинг»).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Викинг» — «Абердин».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Викинг» — «Абердин»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнНужно: регистрация + любой депозит
    Фрибет 10 000Успей получить!
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Динамо» на классе победу над грузинами?
  • «Локомотив» Тбилиси — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли болгарский «Локомотив» разозлить Моуринью?
  • «Локомотив» П — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • «Милан» снова забьет минимум три мяча?
  • «Шэмрок Роверс» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.88
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив Тбилиси — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Локомотив П — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шэмрок Роверс — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нефтчи — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Знамя Ногинск — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Осиек — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Астана — Будучность
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры