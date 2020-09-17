Викинг — Абердин (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Абердин» — «Викинг» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Викинг»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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