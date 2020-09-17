Сфынтул Георге — Партизан (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сфынтул Георге» — «Партизан». Коэффициент ставки — 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Партизан»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сфынтул Георге» — «Партизан».

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