Осиек — Базель: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осиек» — «Базель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Осиек»).
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