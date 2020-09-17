Осиек — Базель: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.09.2020)

В 21:45 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осиек» — «Базель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Осиек»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Осиек» — «Базель».

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