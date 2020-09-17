Новиков призвал не говорить о недооценке «Локомотива»

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение от тбилисского «Локомотива» (1:2) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

«Матч проходил с нашим преимуществом. "Локомотив" играл на своих сильных сторонах: компактно в обороне и с быстрым переходом к атаке. Они выжали максимум. Мы свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли.

Недооценка — это глупости. Конечно, ее не было. Мы серьезно отнеслись к "Локомотиву". Это хорошая команда, которая, как я уже говорил, здорово переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит.

Безусловно, мы приехали за победой. Что не получилось? Реализовать моменты, которые создали. Плюс много ошибок в обороне. Где-то соперник заставлял это делать, где-то сами ошибались», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс». 0