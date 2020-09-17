Марсель — Сент-Этьен (17.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Марсель» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Сент-Этьен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.33.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Марсель»).

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