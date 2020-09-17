«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскоепотерпело поражение от тбилисскогов матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в столице Грузии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Локо» вышел вперед на 54-й минуте. Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, который переправил сферу в незащищенный угол.

На 76-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамич Гавашелишвили оттуда вколотил его под перекладину.

«Бело-голубые» ответили точным ударом Николая Комличенко с пенальти на первой минуте компенсированного времени.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Локомотив Тбилиси — Динамо 2:1 Голы: 1:0 Irakli Sikharulidze (54'), 2:0 Mamia Gavashelishvili (76'), 2:1 Николай Комличенко (пенальти) (90') Локомотив Тбилиси: Giorgi Mamardashvili, Aleksandre Gureshidze, Nika Sandokhadze, Giorgi Gabadze, Davit Ubilava, Beka Dartsmelia, Temuri Shonia, Davit Samurkasovi (Tornike Dzebniauri, 62'), Irakli Sikharulidze, Imran Omar (Mamia Gavashelishvili, 65'), Tornike Kirkitadze (Aleksandr Kobakhidze, 83') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев (Григорий Морозов, 46'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Максимилиан Филипп (Сильвестр Игбун, 69'), Clinton N'Jie (Даниил Лесовой, 61'), Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Шарль Каборе, Николай Комличенко Предупреждения: Davit Samurkasovi (7'), Дмитрий Скопинцев (21'), Nika Sandokhadze (33'), Giorgi Gabadze (40'), Irakli Sikharulidze (58'), Роман Евгеньев (74')

«Локомотив» в третьем отборочном раунде сыграет с испанской «Гранадой». 0