Бёртон Альбион — Астон Вилла (15.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Астон Вилла» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Астон Вилла»).

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