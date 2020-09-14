Степашин подтвердил факт переговоров с Кокориным

Член совета директоров «Динамо»заявил, что клуб хотел вернуть нападающего, который в межсезонье перешел из «Зенита» в «Спартак».

«Да, был разговор, между нами говоря. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы.

Ему надо в "Спартаке" себя показать, какие еще перспективы? Откуда заграница-то нарисовалась? Это агенты какие-то придумывают. Надо играть, надо стараться, надо биться.

Есть же пример Эдуарда Стрельцова. Тот, извините меня, не один год кантовался. Отсидел пять лет и три раза подряд становился лучшим футболистом Советского Союза и играл за сборную блестяще, кстати. Вот вам пример», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда». 0