«Урал» — «Химки»: счет матча 3:1, обзор голов

Екатеринбургскийобыграл подмосковные(3:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России.

В составе победителей голами отметились Эрик Бикфалви (15-я и 67-я минуты) и Стефан Страндберг (22).

За подмосковный клуб отличился Аршак Корян (52).

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Химки 3:1 Голы: 1:0 Эрик Космин Бикфалви (пенальти) (15'), 2:0 Стефан Страндберг (22'), 2:1 Аршак Корян (52'), 3:1 Эрик Космин Бикфалви (67') Урал: Илья Помазун, Стефан Страндберг, Денис Кулаков, Николай Золотов, Владимир Рыков, Андрей Егорычев, Эрик Космин Бикфалви, Branko Jovicic (Рафал Аугустыняк, 71'), Даниэль Мишкич (Роман Емельянов, 60'), Отман Эль-Кабир (Артём Шаболин, 89'), Андрей Панюков (Aleksey Evseev, 60') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Кирилл Боженов, Александр Ломовицкий (Ilya Vorobjov, 76'), Артём Полярус (Камран Алиев, 63'), Исламбек Куат, Danil Kazantsev (Андрей Мурнин, 46'), Аршак Корян, Владимир Дядюн (Николай Сигневич, 63') Предупреждения: Владимир Дядюн (11'), Исламбек Куат (61'), Эрик Космин Бикфалви (62'), Андрей Мурнин (71')

«Урал», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Химки», потерпев четвертое поражение в сезоне, с тремя очками расположились на 15-м месте.

В следующем туре «Урал» дома сыграет против «Зенита», а «Химки» на выезде встретятся с «Краснодаром». 0