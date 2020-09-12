Монпелье — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.09.2020)

В 18:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Монпелье» — «Ницца» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Монпелье»).

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