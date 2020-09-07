Северная Ирландия — Норвегия (07.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Норвегия» — «Северная Ирландия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 3.00.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Норвегия»).

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