Малком — лучший игрок «Зенита» в августе

Полузащитникпризнан лучшим игроком августа по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Второе место в итоговом опросе занял Артем Дзюба (15,18%), третье — Сердар Азмун (14,45%).

23-летний бразилец в прошлом месяце провел семь матчей и забил один гол — «Тамбову» (4:1).

Отметим, что Малком получил награду лучшему игроку месяца в третий раз подряд. Ранее он становился ее обладателем в марте и июне–июле. В апреле и мае сезон был приостановлен.

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