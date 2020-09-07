Малком — лучший игрок «Зенита» в августе

Второе место в итоговом опросе занял Артем Дзюба (15,18%), третье — Сердар Азмун (14,45%).
23-летний бразилец в прошлом месяце провел семь матчей и забил один гол — «Тамбову» (4:1).
Выбор сделан! Малком признан «G-Drive. Лучшим игроком» августа! 💙🔝#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/gcHaUOcBKm— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 7, 2020
Отметим, что Малком получил награду лучшему игроку месяца в третий раз подряд. Ранее он становился ее обладателем в марте и июне–июле. В апреле и мае сезон был приостановлен.