Албания — Литва: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.09.2020)

В 21:45 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Албания» — «Литва» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания» — «Литва». Коэффициент ставки — 1.70.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Албания»).

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