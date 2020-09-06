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    Венгрия — Россия: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Венгрия — Россия: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.09.2020)

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    В 19:00 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Венгрия» — «Россия».

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    Последний матч между собой: «Венгрия» — «Россия» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венгрия» — «Россия». Коэффициент ставки — 2.30.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Венгрия»).

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