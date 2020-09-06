Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас Сити (06.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо» 2:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Хьюстон Динамо»).
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