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    Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас Сити (06.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Хьюстон Динамо» — «Спортинг Канзас Сити».

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо» 2:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Хьюстон Динамо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хьюстон Динамо» — «Спортинг Канзас Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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