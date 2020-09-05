Динамо Брянск — Спартак-2: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.09.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Динамо Брянск»).
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