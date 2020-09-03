Спортинг Канзас Сити — Даллас: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

В 03:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Даллас» — «Спортинг Канзас Сити» 6:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

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