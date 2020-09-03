Нью-Йорк Ред Буллс — Ди Си Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.09.2020)

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Ди Си Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нью-Йорк Ред Буллс»).
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