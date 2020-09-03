Латвия — Андорра (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

В турнирной таблице «Латвия» занимает 2 место с 0 очками, «Андорра» — 1 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Андорра» — «Латвия» 0:0 (полная статистика встреч).

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Андорра» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Латвия»).

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