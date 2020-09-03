Хьюстон Динамо — Миннесота Юнайтед (03.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Миннесота Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Хьюстон Динамо»).
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