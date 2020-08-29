Химки — Ротор: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.08.2020)

В 20:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Химки» занимает 15 место с 2 очками, «Ротор» — 16 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Химки» — «Ротор» 0:2 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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