Стяуа — Ширак (27.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Стяуа»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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