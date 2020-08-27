Шахтёр Солигорск — Сфынтул Георге: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.08.2020)

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтёр Солигорск» — «Сфынтул Георге» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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