Серветт — Ружомберок (27.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:15 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Серветт»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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