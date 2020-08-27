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    Петрокуб — ТСЦ: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Петрокуб — ТСЦ: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.08.2020)

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    В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Петрокуб» — «ТСЦ».

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    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо вЂ” Зенит 1:0
    Голы: 1:0 Тони Шуньич (40') Динамо Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Тони Шуньич, Максимилиан Филипп(Никола Моро, 76'), Себастьян Шиманьски(Заурбек Плиев, 76'), Даниил Фомин(Григорий Морозов, 90'), Шарль Каборе, Сильвестр Игбун(Николай Комличенко, 67') Зенит Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев(Александр Ерохин, 87'), Ярослав Ракицкий(Aleksei Sutormin, 87'), Вильмар Барриос, Малком, Себастьян Дриусси(Андрей Мостовой, 15'), Магомед Оздоев(Эмилиано Ариэль Ригони, 70'), Сердар Азмун, Артём Дзюба(Юрий Жирков, 70') Предупреждения: Вячеслав Караваев (39'), Вильмар Барриос (49'), Себастьян Шиманьски (52'), Сергей Паршивлюк (66'), Никола Моро (79'), Вильмар Барриос (83'), Заурбек Плиев (85'), Роман Евгеньев (87'), Шарль Каборе (89'), Антон Шунин (90'), Эмилиано Ариэль Ригони (90') Удаления: Дмитрий Скопинцев (75')

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Петрокуб» — «ТСЦ».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор вЂ” Спартак 0:1
    Голы: 0:1 Зелимхан Бакаев (пенальти) (55') Ротор Александр Довбня, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Азат Байрыев, Solomon Kverkveliya, Армен Манучарян(Мухаммад Султонов, 79'), Олег Игоревич Алейник, Сергей Серченков(Илья Жигулёв, 61'), Сергей Макаров(Олег Кожемякин, 81'), Зурико Давиташвили, Камиль Муллин(Евгений Песегов, 79') Спартак Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Pavel Maslov, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев(Максим Глушенков, 77'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров(Гус Тиль, 90'), Александр Соболев, Джордан Ларссон(Андрей Ещенко, 82') Предупреждения: Зелимхан Бакаев (5'), Сергей Макаров (28'), Solomon Kverkveliya (53'), Роман Зобнин (65'), Азат Байрыев (66'), Седрик Гогуа Куаме (71'), Олег Кожемякин (90'), Андрей Ещенко (90'), Александр Соболев (90'), Александр Максименко (90'), (90')

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