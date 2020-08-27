Марибор — Колрейн (27.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марибор»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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