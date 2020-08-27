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    Кукеси — Славия София: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Кукеси — Славия София (27.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Кукеси» — «Славия София».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

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