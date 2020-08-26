Судува — Маккаби Т-А: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.08.2020)

Последний матч между собой: «Судува» — «Маккаби Т-А» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Маккаби Т-А»).
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